NBA, Mike D’Antoni spera di rimanere a Houston: “Qui è tutto fantastico”

Ancora una volta il progetto di gioco degli Houston Rockets di Mike D’Antoni si è dovuto fermare anzitempo rispetto al previsto. I texani, infatti, nella notte hanno detto addio ai Playoff NBA 2020 dopo l’eliminazione contro i Los Angeles Lakers con un netto 4-1 nella serie.

La domanda, scontata, ora riguarda il futuro di Mike D’Antoni e cosa deciderà di fare il front office dei Rockets: rinnovare il contratto in scadenza in questa offseason o andare alla ricerca di una nuova guida? Solo il tempo riuscirà a rispondere ad ogni dubbio che circonda il futuro di D’Antoni. Nel frattempo, lo stesso coach si è detto speranzoso di poter occupare il suo posto in panchina anche nella prossima annata:

“Abbiamo un’ottima organizzazione. Una grande città. Dei grandi tifosi. La squadra è fantastica. Voglio dire, qui va tutto bene. Quindi, vedremo cosa succederà. Ma non potevo chiedere una situazione migliore di quella che ho qui da 4 anni e, si spera, anche nei prossimi.”

La sensazione è che Daryl Morey concederà l’estensione contrattuale a D’Antoni, poiché nelle scorse settimane si era sbilanciato abbastanza sul futuro del coach dei texani:

“Il rinnovo di contratto di Mike, per ora, è la nostra priorità anche in vista della prossima stagione.”

Parole che sembrano far intendere un nuovo sodalizio, anche per la felicità di James Harden che al termine di Gara 5 si è esposto in questo modo:

“Deve rimanere? Certo. Certo. Mike ha fatto cose incredibili qui.”

