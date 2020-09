Incredibile prestazione dei Denver Nuggets in Gara 6 nei Playoff NBA contro i Los Angeles Clippers. La compagine di Mike Malone, infatti, è stata protagonista di una rimonta clamorosa ai danni dei losangelini, costruita specialmente nel terzo quarto quando Denver ha registrato un parziale di 17-0 che ha riportato la squadra a contatto.

Eppure i primi 24 minuti di gioco avevano sentenziato la superiorità di Kawhi Leonard & co., i quali fino all’intervallo lungo stavano controllando il match sul risultato di 47-63. Poi i Nuggets hanno cambiato improvvisamente marcia, mettendo in mostra tutto il talento di Nikola Jokic, quello di Jamal Murray e messo in risalto le capacità offensive di Gary Harris & Michael Porter Jr. Ebbene, al termine del terzo parziale il risultato recitava 77-79 a favore della squadra di coach Doc Rivers.

Nell’ultimo parziale i Clippers non sono riusciti a reagire alla strapotenza della squadra del Colorado che ha continuato a fare il bello e cattivo tempo sul parquet. Ancora una volta, Jokic si è dimostrato preciso, specialmente dall’arco (pazzesco 4/6 da tre punti). L’energia dei ragazzi di Mike Malone è doppia. Dall’altra parte, Los Angeles ha continuato a racimolare palle perse su palle perse nei momenti caldi del match, con Kawhi che non è più riuscito a rimettere in carreggiata i suoi.

Denver si porta così a casa la seconda vittoria consecutiva nella serie e obbliga i Clippers a rivedersi in Gara 7. Si tratta della quarta serie di fila all’ultimo atto per Denver. I californiani, invece, devono assolutamente ritrovarsi se vorranno raggiungere i Los Angeles Lakers alle tanto desiderate Finals di Wester Conference.

Per Denver da segnalare i 34 punti + 14 rimbalzi di Nikola Jokic, 21 di Jamal Murray, 16 di Gary Harris e 13 di Porter Jr. Dall’altro lato, a nulla sono serviti i 33 punti di Paul George, i 25 di Kawhi, così come i 14 di Lou Williams.

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers 111-98 (Serie in parità sul 3-3)