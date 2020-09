NBA Trend Topic #19

Nuova puntata di NBA Trend Topic, la rubrica che seleziona per voi il meglio dal mondo #NBATwitter.

#MondayMotivation

Jason Kidd nella Hall of Fame class 2018, il suo college ricorda la cerimonia. Quale miglior motivazione per i ragazzi di University of California?

Two years ago today, the 🐐 joined the @Hoophall. pic.twitter.com/ZmyGP9SFST — Cal Basketball (@CalMBBall) September 7, 2020

#TuesdayThoughts

Il fermo immagine della giocata di Kawhi Leonard l’avete visto tutti. Non si può che concordare con Spencer Dinwiddie.

The Middle finger memes will be legendary lol — Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) September 8, 2020

Evan Turner cerca consigli per il fantasy Draft NFL, scelta alta da non sprecare.

I got the 4th pick in my fantasy draft this year

SUGGESTIONS PLEASE! — Evan Turner (@thekidet) September 8, 2020

#WednesdayWisdom

Miami Heat alle Finali di Conference per la prima volta dal 2014. Goran Dragic festeggia taggando i compagni di squadra.

NBA Awards stagionali: discussioni aperte. Punto di vista condivisibile di JJ Redick, sorpreso dall’esclusione di Jrue Holiday dai quintetti difensivi.

When it’s nearly unanimous amongst your peers that you are the best defensive guard in the league and you don’t make either All-Defense team…that’s a snub. @Jrue_Holiday11 — JJ Redick (@jj_redick) September 9, 2020

#ThrowbackThursday

Marvin Williams ha annunciato il ritiro dopo 15 stagioni NBA. Una compilation per celebrare la sua carriera.

After 15 seasons, we celebrate Marvin Williams' retirement with some his BEST CAREER PLAYS! #NBAVault pic.twitter.com/icimyYXQSy — NBA History (@NBAHistory) September 10, 2020

#FridayFeeling

Il ricordo delle vittime dell’11 settembre 2001 da parte dell’ NBPA.

