NBA, quintetti All-Defense: ecco i nomi

La NBA ha svelato nella notte la composizione dei due All-Defensive Team per la stagione 2019/20. Di seguito i giocatori premiati:

PRIMO QUINTETTO

G: Marcus Smart, Boston Celtics

G: Ben Simmons, Philadelphia 76ers

F: Giannis Antetokounmpo (DPOY), Milwaukee Bucks

F: Anthony Davis, Los Angeles Lakers

C: Rudy Gobert, Utah Jazz

SECONDO QUINTETTO

G: Patrick Beverley, Los Angeles Clippers

G: Eric Bledsoe, Milwaukee Bucks

F: Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers

F: Bam Adebayo, Miami Heat

C: Brook Lopez, Milwaukee Bucks

Per Ben Simmons, Brook Lopez e Bam Adebayo è la prima volta che fanno parte di uno dei quintetti difensivi della Regular Season NBA. Marcus Smart, Giannis e Rudy Gobert entrano nel primo quintetto come accaduto per la scorsa stagione. Anche Eric Bledsoe e Kawhi Leonard avevano ricevuto questo riconoscimento lo scorso anno entrando, rispettivamente, nel primo e nel secondo quintetto difensivo. Anthony Davis ritorna nel primo quintetto dopo averne fatto parte nel 2018 (nel 2015 e nel 2017 era nel secondo quintetto difensivo), mentre per Patrick Beverley si tratta del terzo inserimento, dopo essere entrato nell’All-Defensive First Team NBA nel 2017 e nel Second Team nel 2014).

