Playoff NBA: Giannis non c’è e Miami vola in Finale di Conference, “Playoff Rondo” firma il sorpasso Lakers sui Rockets

Miami Heat 104 – 94 Milwaukee Bucks

Era obiettivamente complicato azzeccare il pronostico della serie, ma sotto gli occhi di un impotente Giannis Antetokounmpo, fermo ai box in questa Gara-5 per un doppio infortunio alla caviglia destra, Miami si porta a casa serie e pass per le Finali di Conference, le prime dall’addio di LeBron James datato 2014.

Eppure Giannis voleva esserci ad ogni costo, come rivelato poi nel post-partita, tanto che la decisione di lasciarlo in panchina è arrivata solo quarantacinque minuti prima della palla a due. I suoi compagni di squadra non si sono comunque lasciati scoraggiare, piazzando un parziale di 28-15 in apertura che sembrava spianare la strada verso la seconda, insperata, vittoria consecutiva. Così non è stato, anche grazie all’altro parziale da 30-9 fatto registrare dai ragazzi di coach Spoelstra, che all’intervallo si sono ritrovati a condurre per 45-37.

GORAN DRAGIC LIVES FOR THESE MOMENTS pic.twitter.com/cnzdTGlOxI — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 9, 2020

Sebbene Miami non sia poi riuscita a mettere in pratica i buoni propositi di fuga, con Milwaukee sempre pronta a tallonare a poca distanza – sette punti consecutivi a fine terzo quarto, con gli Heat avanti di dodici, tanto per fare un esempio – era piuttosto evidente come Butler e compagni ne avessero semplicemente di più rispetto alla concorrenza, condizionata dagli infortuni e da uno stato di forma mai realmente brillante dall’arrivo nella bolla. Ora per Milwaukee si apre un nuovo scenario, anche più decisivo di questa Gara-5: la free agency di Giannis Antetokounmpo.

17 punti, 10 rimbalzi e 6 assist per Jimmy Butler, miglior marcatore dei suoi al pari di Goran Dragic, mentre dall’altra parte segnaliamo la doppia doppia da 15+14 rimbalzi di Brook Lopez e i 23 punti conditi da 7 rimbalzi e 6 assist messi a referto da Khris Middleton.

Los Angeles Lakers 112 – 102 Houston Rockets

Vittoria numero 162 in carriera ai Playoff, nessuno come lui. Sorpasso ai danni dei Rockets ed ennesimo record agguantato da LeBron , che supera l’ex gialloviola Derek Fisher e può godersi il 2-1 nella serie e una prova da 36 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, determinante ai fini del risultato di questa Gara-3. Eppure, almeno per una sera, il vero protagonista di serata è un altro e risponde al nome di Rajon Rondo, primo giocatore a toccare quota 12 punti e 5 assist – alla fine saranno rispettivamente 21 e 9 per l’ex Celtics – distribuiti nel corso del quarto periodo dopo lo stesso James, a distanza di oltre dieci anni. E’ stato proprio il veterano dei Lakers a tirare la volata dei losangelini, dopo che le due squadre, in grado di dar vita a uno scontro all’insegna del totale equilibrio, si sono ritrovate ad affrontare gli ultimi dodici minuti di gioco sul punteggio di 82-82.

Rajon Rondo stayin' ready. (📺: TNT) pic.twitter.com/gZlxyamxxm — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 9, 2020

“Playoff Rondo” è stato l’anima di questi Lakers, capaci di staccarsi una volta per tutti dai ragazzi di coach D’Antoni grazie a un parziale di 10-0 firmato proprio Rondo, che dopo il tiro sbagliato da Westbrook ha piazzato la tripla che è valsa il ko e il relativo sorpasso ai danni di Houston.

Grande prova anche da parte di Anthony Davis, che chiude con 26 punti, 15 rimbalzi e 6 assist, mentre ai Rockets non bastano le triple doppie sfiorate da Harden e Westbrook, protagonisti rispettivamente di 33 punti, 9 rimbalzi e altrettanti assist e 30 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Problemi per Robert Covington, “lungo” dei Rockets uscito malconcio dallo scontro con AD nel corso del quarto e decisivo periodo.