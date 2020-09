In attesa di Gara 7, i Boston Celtics saranno chiamati a studiare un modo per fermare anche le scorribande di Nick Nurse.

L’allenatore dei Toronto Raptors infatti, sì è reso protagonista di un siparietto dal valore fondamentale ai fini del risultato, e che dimostra come la sua nomina ad allenatore dell’anno non sia stata proprio campata per aria.

Un suo intervento a bordo campo infatti, ha permesso ai canadesi di beneficiare di un’inaspettata palla persa di Jayson Tatum.

Non sono però dello stesso avviso i Boston Celtics. Alla franchigia del Massachusetts non sarebbe andata particolarmente a genio questa strategia, giudicata al limite dell’imbroglio.

Come riportato da Sam Amick di The Athletic, l’intero spogliatoio non avrebbe avuto infatti parole di riguardo per l’allenatore avversario.

Alcune fonti interni mi hanno descritto i Celtics davvero furiosi con Nick Nurse, per come si sia posizionato nell’angolo per parlare alla squadra. Ritengono che abbia distratto Tatum di proposito, facendogli credere di essere un suo compagno di squadra.

D’altro canto, i Raptors vedono la faccenda sotto un occhio diverso, cercando di minimizzare il piu possibile l’incidente.

Secondo l’opinione dei canadesi, la camicia di Nick Nurse si sarebbe distinta facilmente dalla casacca Celtics.

Appuntamento a Gara 7, dove potremmo osservare la definitiva resa dei conti.

