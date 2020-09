NBA, Brad Stevens e la sconfitta in Gara 6: “Potevamo vincerla noi…”

Dopo 2 overtime, i Toronto Raptors sono riusciti ad avere la meglio sui Boston Celtics in Gara-6, riportando la serie in pareggio sul 3-3. Nell’intervista nel post-partita, Brad Stevens, head coach dei Celtics, ha parlato subito della sfida appena conclusasi, già definita da alcuni la partita più bella di questa stagione NBA:

Il coach ex Butler Bulldogs ha poi detto la sua sulla partita di Kemba Walker (5 punti, 4 rimbalzi, 7 assist e 2/7 di tiro dal campo in 52 minuti sul parquet):

“Non penso possiamo parlare del primo tempo di Kemba dato che stavano giocando in box-and-one su di lui. E grazie a questo, riuscivamo a costruire ottimi tiri per tutta la squadra. E quando sei difeso così stretto, l’unica cosa che puoi fare è vedere gli altri tirare e aspettare che si cambi la marcatura. I suoi 3 tentativi dal campo non riguardano Kemba ma il modo in cui lo stavano difendendo, e questo è anche un segno di quanto sia rispettato e temuto dagli avversari”

Stevens ha parlato anche di altri giocatori Celtics, in particolare Daniel Theis che, con 18 punti, ha firmato il suo nuovo career high ai Playoff:

“I Raptors hanno deciso di giocare con un quintetto più piccolo, e quindi anche noi dovevamo decidere se scegliere un quintetto piccolo, in modo da poter cambiare in ogni situazione. Ma abbiamo tenuto Theis in campo, ed è stato grande per tutta la partita. Ci ha dato grande forza sotto canestro in attacco, e non penso sia stato un danno in difesa