Playoff NBA: Celtics-Raptors è già storia, dopo 2 overtime si va a Gara 7! Clippers ad un passo dalla vittoria della serie

Toronto Raptors 125-122 Boston Celtics [2OT] (Serie sul 3-3)

Una cosa che la NBA garantisce annualmente è una partita di Playoff da più overtime, che spesso e volentieri corrisponde anche ad una serie combattutissima. Celtics-Raptors corrisponde perfettamente all’ideale di serie sul filo del rasoio e, di conseguenza, Gara 6 diventa una battaglia come poche altre. Una guerra fisica e psicologica decisa dalle prodezze dei campioni, non senza qualche errore arbitrale, che ci prepara per una Gara 7 accesissima.

La prima metà di partita vede sugli scudi Jaylen Brown. Il giocatore dei Celtics guida i suoi con 21 punti in soli due quarti, portando il vantaggio sui Raptors anche a 12 lunghezze. Sembra tutto fatto per la fuga solitaria dei biancoverdi, ma Toronto ricorda di essere campione in carica.

Ibaka, Lowry, VanVleet, Gasol: tutti con canestri pesanti, spesso dalla lunga distanza, mantengono la squadra a galla e riescono anche a riportarla davanti. Specialmente nel terzo quarto, con 33 punti segnati.

Il quarto periodo è caratterizzato dal tiro da 3 punti. Se da una parte i Celtics trovano 4 triple da Brown, 4 da Tatum e 6 da Smart, i Raptors rispondono con 19 di squadra e un Kyle Lowry extra-lusso che ne segna un paio niente male.

Shot-fake, relocate, let it fly!@Raptors 88@celtics 89 8 min. to play in Game 6 on ESPN pic.twitter.com/c0eFPhULfM — NBA (@NBA) September 10, 2020

È anche la serata di Theis, che con 18 punti riscrive il suo career-high e a 2 minuti dalla fine schiaccia per il 98 pari. Si rimane così fino all’ultimo possesso, ancora dei Celtics: Walker parte in penetrazione e arriva al ferro. Il contatto della difesa sembra essere irregolare, ma gli arbitri non ravvisano nessun fallo. Con 0.9 secondi rimasti, i Raptors provano un altro miracolo come con OG Anunoby, ma stavolta la palla è fuori. Si va all’overtime.

Supplementare che vede i Celtics andare avanti grazie allo stepback di Walker, cui però risponde la tripla di Powell per il 104 pari. L’ultimo possesso è giocato ancora da Powell, ma il tiro da 3 è fuori bersaglio.

Il secondo overtime è una maratona. Si parte con Tatum che, in contropiede, vola a schiacciare per il +2. I Raptors però non mollano e con Siakam prima e Anunoby poi si portano avanti. Sul +2, Lowry si gioca l’isolamento contro la difesa e regala un vantaggio decisivo:

Pascal: 54 minutes

Kyle: 53 minutes

Fred: 50 minutes

OG: 49 minutes "Coach believes in us and what we do" pic.twitter.com/iIkwhRW1WK — Toronto Raptors (@Raptors) September 10, 2020

Nei secondi finali di falli tattici, Tatum riesce a infilare una clamorosa tripla che riporta i Celtics a -1. C’è quindi tempo per un ultimissimo tentativo. Smart riceve palla dopo una rimessa da fondocampo e si gira dopo un palleggio per tentare la tripla del pareggio, che però si ferma sul ferro. Vincono i Raptors in quella che è già la partita dell’anno e una delle più belle delle ultime stagioni.