NBA, i Boston Celtics doneranno 25 milioni per la lotta al razzismo

I Boston Celtics hanno annunciato un impegno da 25 milioni di dollari nei prossimi 10 anni per combattere l’ingiustizia razziale e affrontare le questioni sociali in maniera tale da avere un impatto sulla comunità nera, nell’area metropolitana di Boston. Come parte del piano, i giocatori aiuteranno ad individuare le 6 diverse fondazioni a cui la franchigia si rivolgerà in prima persona. Questo il comunicato pubblicato dai biancoverdi:

“Quando abbiamo acquisito la squadra, abbiamo stabilito un piano in 3 punti che comprende la vittoria del titolo, la possibilità di diventare una vera risorsa utile per la comunità. Non appena capitato il caso George Floyd, ci siamo incontrati immediatamente con tutti gli azionisti di maggioranza, condividendo il pensiero che tutto quello che stava succedendo era gravissimo.”

I Celtics – che hanno già lavorato in passato per pubblicizzare l’azione di voto in vista delle prossime elezioni presidenziali – sono la prima squadra NBA a delineare un piano specifico per combattere l’ingiustizia razziale. Ciò segue un impegno separato da 300 milioni di dollari chiuso collettivamente dai 30 proprietari della lega durante il mese scorso.

“Vogliamo assicurarci di essere all’altezza della sfida collettiva che stiamo affrontando come popolazione. Non importa quello che è già stato fatto in passato, a quanto pare non è stato sufficiente. Ora dobbiamo affrontare noi la situazione e cercare di risolverla una volta per tutte.”

