I Boston Celtics, dopo la vittoria di questa notte contro i Raptors per 111-89, conducono la serie per 3-2: Brad Stevens e i suoi uomini puntano a chiudere la pratica in Gara 6. Ma questa, però, potrebbe non essere l’unica buona notizia in casa Celtics: si avvicina, infatti, il rientro di Gordon Hayward.

Durante il primo turno dei Playoff contro Philadelphia, Hayward ha rimediato una slogatura di terzo grado alla caviglia destra: un infortunio che lo ha tenuto ai box per quasi 6 settimane. Il rientro di Hayward è vicino, anche se il giocatore potrebbe lasciare nuovamente la ‘bolla’ per stare vicino alla moglie, che in questo mese darà alla luce il loro quarto figlio.

Per questo motivo Brad Stevens ci va piano sul rientro del suo giocatore: prima dovranno valutarne le condizioni fisiche, solo dopo si potrà avere una stima del suo rientro effettivo nei ranghi della squadra. Hayward ora è nella ‘bolla’ in quarantena, come scrive Jay King di The Athletic.

Gordon Hayward is back in the bubble, per Brad Stevens. He’s in quarantine right now. — Jay King (@ByJayKing) September 8, 2020

Queste le parole di Brad Stevens su Hayward, tornato a Orlando domenica sera, a masslive.com:

“Non so quando finirà il periodo di quarantena, penso che si saprà solo dopo che sarà stato visitato dai medici. So solo che è tornato, non l’ho visto perché è in isolamento in una stanza. La riabilitazione sembra andare bene, si sente meglio, ma non credo che la sua andatura sia ancora perfetta. Una volta che sarà giusta e diventa perfetta, probabilmente sarà buona strada per tornare a giocare. Penso che presto si unirà a noi nella ‘bolla’, ma il suo ritorno a giocare non sarà immediato”

In attesa di Hayward, i Boston Celtics di Brad Stevens sono attesi in Gara 6 giovedì notte contro i Raptors: Tatum, Walker e Brown vogliono conquistare la finale di Conference. Dove, magari, ci potrebbe essere anche Hayward.

Leggi anche:

NBA, Nikola Jokic: “Il gioco dei Clippers è molto falloso”

Playoff NBA: tutto facile per Boston in Gara 5! I Clippers vanno avanti 2-1 nella serie

NBA, Raptors sotto pressione: tensione tra Lowry e Ibaka