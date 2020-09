NBA: Chauncey Billups in pole position per la panchina dei Pacers

Dopo Steve Nash, fresco di nomina a nuovo coach dei Brooklyn Nets, un’altra ex grande guardia NBA sembra pronta al passaggio in panchina: si tratta di Chauncey Billups. Il cinque volte All-Star infatti, sembra emerso come candidato principale alla successione di Nate McMillan alla guida degli Indiana Pacers.

Un nome un po’ a sorpresa ma che ricalcherebbe il percorso già intrapreso dai Pacers qualche anno fa, quando scelsero di affidare la guida della squadra ad Isiah Thomas prima e Larry Bird poi. Come loro infatti anche Billups è un ex Campione NBA ed ex MVP delle Finals. Il presidente della franchigia Kevin Pritchard e il GM Chad Buchanan non erano alla guida di quei Pacers ma Donnie Walsh e lo stesso Larry Legend, rimasti nel front office come consulenti, si. È verosimile immaginare quindi che il nome di Mr. Big Shot sia stato caldeggiato dalle due leggende della franchigia e si sia fatto strada fino a diventare front runner.

D’altronde l’ex Detroit Pistons ha sempre avuto chiaro che il suo futuro sarebbe stato in panchina. Fino dal suo ritiro infatti ha sempre rifiutato ruoli nel front office ed ha spostato il suo focus sul coaching. Lo ha fatto stabilendo forti relazioni con molte stelle NBA, cui ha fatto da trainer personale, come Kyle Lowry e Marcus Smart. Nei giorni scorsi il suo nome era stato accostato a quello di Tyronn Lue che, in caso di nomina a capo allenatore, gli avrebbe garantito il ruolo di suo assistente principale. Una posizione prestigiosa, a fianco di un allenatore che vinto un titolo. Niente di paragonabile però col diventare coach di una squadra da playoff.

Nei prossimi giorni le parti si incontreranno per conoscersi e capire cosa può portare Billups alla franchigia in termini di stile di gioco e leadership.

