NBA, coach Malone su Beverley: “Non lo ascolto, non è un grande giocatore come Kawhi”

La vittoria dei Los Angeles Clippers in Gara 3 ha avuto degli strascichi anche una volta usciti dal parquet, stavolta anche con coach Malone. Nelle scorse ore ha infatti tenuto banco lo scontro verbale avvenuto tra Nikola Jokic e Patrick Beverley. I due si sono confrontati a distanza sulla questione falli/tiri liberi.

Beverley aveva stuzzicato l’avversario dandogli, senza troppi giri di parole, del simulatore. Rincarando la dose: secondo il giocatore dei Clippers, lo stesso “problema” che ha Doncic, quello di accentuare troppo certi contatti.

Il serbo ha risposto, ravvisando nell’atteggiamento degli avversari una certa tendenza a essere fallosi. Ha voluto poi smentire le parole di Beverley, portando a sostegno della sua tesi i numeri: 26 tiri liberi per i Clippers, 10 per i Nuggets.

Ad intervenire a gamba tesa nella questione, per ultimo, è stato coach Malone. L’allenatore dei Denver Nuggets ha voluto difendere Jokic dalle critiche:

Senza giri di parole, un attacco diretto all’avversario. Come il serbo, anche coach Malone ha evidenziato il tutto coi numeri:

“Tutto quello che c’è da fare è guardare le statistiche. Zubac ha tirato più tiri liberi di Jokic. Loro ne hanno tirati 26, noi 10. Non so che partita abbia visto o giocato Patrick, ma non voglio nemmeno dargli troppa attenzione o visibilità”