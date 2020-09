NBA, le dichiarazioni dei Lakers post-vittoria in Gara 3

Nonostante il protagonista, come al solito, sia stato un signore col numero 23, la vittoria di questa notte dei Lakers si deve anche a diversi altri elementi. Lo stesso LeBron li ha riconosciuti, nelle sue parole post-partita.

Anche il resto dei giocatori e dello staff hanno voluto analizzare la partita. Ha iniziato coach Frank Vogel, che per primo ha voluto lodare proprio James e il suo nuovo record: quello di 162 vittorie nei Playoff, che gli ha permesso di staccare Derek Fisher e diventare il solitario detentore di questo primato. Così il coach:

“Nessuno ha un impatto maggiore di LeBron James se si parla di vincere. Vale anche per questa stagione, per questo dovrebbe essere l’MVP. Onestamente, penso che valga per l’intera storia di questo gioco. Nessuno ha il suo impatto […] Questa statistica ne è solo l’ennesima dimostrazione”

La vittoria di questa notte ha però visto un altro giocatore brillare particolarmente, dopo le difficoltà avute in Gara 1. Parliamo di Rajon Rondo, che stavolta ha mostrato lampi del suo sconfinato talento. L’ex Celtics ha chiuso a 21 punti e 9 assist e ha guidato un parziale di 10-0 che ha portato avanti i suoi. In quel parziale, Rondo ha segnato 8 punti e servito l’assist per gli altri due. Una prestazione davvero speciale:

“Ho solo preso quello che mi è stato concesso. Per me inizia tutto sul lato difensivo. I ragazzi mi trovavano quando ero libero ed ho segnato tiri aperti con costanza. E ho segnato anche dei facili lay-up”

Il talento e l’esperienza della Rajone potranno essere di grande aiuto nella corsa al titolo dei Lakers. È quello che spera Anthony Davis:

“Playoff Rondo fa sul serio. La sua intensità si fa sentire. Ha voluto marcare il loro miglior esterno. Sta tirando molto bene, fa i passaggi giusti. La sua intelligenza cestistica è di un altro livello”

