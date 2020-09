NBA, Mike D’Antoni: “Possiamo replicare ciò che abbiamo fatto in Gara 1”

Gli Houston Rockets hanno stupito tutti in Gara 1 contro i Los Angeles Lakers. Il piano partita di Mike D’Antoni è stato perfetto e i gialloviola non hanno potuto niente contro i texani. I meriti di quella vittoria vanno dati anche alla fase difensiva dei Rockets i quali hanno mostrato una energia diversa dal solito, costringendo gli avversari a giocate fuori dal sistema.

D’Antoni è sicuro che il suo team possa replicare ciò che ha fatto in Gara 1. Il coach di Houston ha anche risposto al paragone di LeBron James, il quale ha accostato i Rockets a Greatest show on Turf. Queste le parole del coach rilasciate a Sam Amick di The Athletic:

“Sono sicuro che possiamo replicare quello che abbiamo fatto in Gara 1. Non ho alcun dubbio su questo. Non so se i Lakers ci faranno giocare come in Gara 1. L’altro giorno, comunque, non abbiamo giocato completamente come sappiamo fare. Onestamente, difensivamente abbiamo giocato bene, ma offensivamente potevamo essere più veloci. Dobbiamo fare proprio questo. Il complimento di LeBron James mi ha fatto molto piacere. Ma sai com’è, stanotte ci verrà addosso un treno. Dobbiamo essere pronti.”