Mercato NBA, Daryl Morey ammette: “Il rinnovo di D’Antoni è la priorità”

La stagione degli Houston Rockets è stata, finora, molto altalenante. Ciononostante i texani hanno raggiunto le Western Conference Semi Finals, battendo gli Oklahoma City Thunder, al termine di una serie da brividi terminata solo a Gara 7 in cui Houston non ha convinto per davvero.

Ma il passato è passato e la franchigia ora guarda al presente, ossia alla sfida con i Los Angeles Lakers, e al futuro. La dirigenza dei Rockets, infatti, sembra voler dare ancora fiducia al suo coach. Daryl Morey, GM di Houston, ha svelato alla stampa che continuare con D’Antoni è uno dei principali obiettivi della franchigia. Queste le sue parole rilasciate a Mark Medina di USA TODAY sports:

“E’ una delle nostre priorità. Abbiamo esteso il contratto a quasi tutti i nostri giocatori. Riavere Mike D’Antoni per la prossima stagione è fondamentale”

Le aspirazioni per vincere il titolo degli Houston Rockets gravano tutte su James Harden e Russell Westbrook. Se Harden è quasi sempre una costante per i Rockets, Westbrook deve ritrovare ancora il suo ritmo, dopo che ha saltato per infortunio le prime quattro gare dei playoff.

I Rockets hanno già stupito tutti vincendo gara 1 contro i Los Angeles Lakers. Il loro stile di gioco ha messo molto in difficoltà la squadra di Los Angeles, anche se quello che stupisce dei texani è il miglioramento della loro difesa, il vero tallone d’Achille anche nelle scorse stagioni.

