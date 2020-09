NBA, Gordon Hayward è tornato nella bolla ma “non esordirà presto”

Gordon Hayward è finalmente tornato all’interno della bolla di Orlando. In realtà, la notizia sarebbe positiva se il giocatore potesse anche tornare a breve in campo, ma la situazione a riguardo non è ancora chiara, anzi. Secondo quanto confessato da coach Brad Stevens durante il pre-partita contro i Toronto Raptors, Hayward dovrà rispettare ora una quarantena di 4 giorni in camera d’albergo per poi capire quando potrà rientrare sul parquet.

Lo ricordiamo, l’ala nelle scorse settimane aveva dovuto abbandonare la bolla a causa di un brutta distorsione alla caviglia di Grado III in Gara 1 contro Philadelphia. Lo staff medico aveva quindi annunciato un mese di stop.

Gordon Hayward being helped off the court after appearing to injure his ankle. pic.twitter.com/ePanph0cwZ — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) August 18, 2020

Secondo Stevens il giocatore “non tornerà a giocare a breve”, poiché sta ultimando il suo processo di recupero dal problema fisico. La realtà è che Boston spera di riaverlo in vista di una possibile Gara 1 delle Eastern Conference Finals, ma è chiaro che i Celtics dovranno cercare di regolare Toronto senza contare su Hayward. Nella prossima settimana il giocatore verrà rivalutato, dopodiché verrà stimato il giorno del suo rientro in campo.

Leggi anche

NBA, allarme Milwaukee: Antetokounmpo in dubbio per Gara 4

NBA, Kemba Walker commenta la sconfitta contro Toronto in Gara 4

NBA: Draymond Green sostiene che i centri dovrebbero tifare Los Angeles Lakers