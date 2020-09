NBA, Giannis Antetokounmpo si fa male di nuovo durante Gara 4 contro Miami

19 punti, 8/10 al tiro, 4 rimbalzi in 11 minuti. Questo il bottino di Giannis Antetokounmpo durante Gara 4 contro i Miami Heat, prima di abbandonare il campo per un nuovo, incredibile, infortunio alla caviglia accusato proprio nel corso del secondo quarto. Il greco stava mettendo a ferro e fuoco la difesa di Miami, dominando in zona offensiva, quando, nel corso di una penetrazione ha subìto fallo girandosi contestualmente la caviglia già malconcia.

Giannis Antetokounmpo re-injured his ankle and after shooting two free throws, left the court. pic.twitter.com/CUNpWnrVKH — ESPN (@espn) September 6, 2020

Il giocatore si è quindi presentato sulla linea dei tiri liberi, prima di abbandonare il match per una prima valutazione dallo staff medico. Considerate la condizioni del giocatore, i medici hanno deciso di tenerlo fuori per il resto della partita, ‘costringendo’ Milwaukee a doversi giocare la permanenza all’interno della serie senza la sua stella.

Bucks’ Giannis Antetokounmpo (ankle sprain) is out for remainder of Game 4. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 6, 2020

Per quanto riguarda la gravità dell’infortunio si attendono invece dettagli dalla franchigia che, verosimilmente, rilascerà un primo injury report solo nel postpartita.

