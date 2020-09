NBA, Jamal Crawford: “Antetokounmpo ha bisogno di un’altra star in squadra”

Giannis Antetokounmpo ed i Milwaukee Bucks sono sotto 3-0 nella serie contro i Miami Heat nel secondo turno dei playoff e Jamal Crawford sembra sapere perché la squadra stia facendo fatica a segnare in quasi ogni zona del campo. Crawford, infatti, crede che i Bucks abbiano bisogno di “qualcuno affidabile che possa creare, generare punti quando le cose si fanno difficili”. Questo il suo tweet comparso venerdì sera:

The Bucks are missing a Dev Booker, Brad Beal, CJ TYPE of player.( I'm not saying those guys specifically, so RELAX) but they need another dependable bucket getter that can create, generate when things get tight.

— 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) September 5, 2020