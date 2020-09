Gli Houston Rockets di Mike D’Antoni hanno subito una brutta sconfitta questa notte contro i Thunder: 104-100 in favore di OKC e serie sul 3-3. Una sconfitta figlia di vari errori da parte dei texani, tra cui la palla l’inspiegabile turnover di Westbrook a pochi secondi dalla fine.

Rockets’ Russell Westbrook with the inexplicable turnover in closing seconds vs. Thunder leads to a Game 7 on Wednesday. Lakers get two more days of rest pic.twitter.com/mKcEcAJCl2 — Ben Golliver (@BenGolliver) September 1, 2020

Tra i fattori che hanno portato i Rockets alla sconfitta ci sono anche le palle perse: 22 per Houston, tutte nei momenti critici della partita, contro le 19 di Oklahoma. Con un Chris Paul in versione ‘Superman’ (28 pt.-7 rb.-3 ast.), i Rockets si sono dovuti arrendere.

Una prestazione che non è piaciuta a Mike D’Antoni, ottimista però in vista di Gara 7, la partita decisiva per la serie. Queste le parole del coach di Houston, riprese da Ben Golliver del Washington Post:

“Sono fiducioso, reagiremo come abbiamo fatto fino adesso. Dovremo sistemare alcune cose, imparare dagli errori commessi questa sera e giocare la nostra partita. Inoltre sono sicuro che non possiamo giocare peggio di oggi”

Rockets coach Mike D’Antoni on Game 7 mentality after Game 6 loss to Thunder: “We’re going to respond. We’ll clean up some things. We can’t play much worse.” pic.twitter.com/dOoWQUPVBW — Ben Golliver (@BenGolliver) September 1, 2020

Una risposta che mostra tutto il sarcasmo di Mike D’Antoni, deluso dalla prestazione dei suoi giocatori. D’Antoni, però, non si concentra solo sulla partita. Il prossimo 3 novembre in America ci saranno le elezioni presidenziali, dove D’Antoni chiede che tutti possano votare, anche Puerto Rico:

“È assurdo che non possano votare perché i portoricani sono cittadini statunitensi: quando vivevo in Italia ho votato sempre quando bisognava farlo. I cittadini di Puerto Rico rappresentano un grande componente dell’esercito americano: dovrebbero avere il diritto di votare per la persona che li manda in guerra”

Rockets coach Mike D’Antoni on Puerto Rican voting rights: “It’s crazy. We lived in Italy & we voted every time. Puerto Ricans are American citizens. They go to the military at maybe the highest rate. They should have the right to vote for the person who sends them into war.” pic.twitter.com/I7Vbw4Pl6f — Ben Golliver (@BenGolliver) August 30, 2020

Puerto Rico a parte, Mike D’Antoni dovrà preparare al meglio la prossima partita contro Oklahoma, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì: lì si deciderà chi andrà in semifinale contro i Los Angeles Lakers.

