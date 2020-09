Chris Paul ha trascinato alla vittoria gli Oklahoma City Thunder: con 28 punti (di cui 15 solo nell’ultimo quarto), Paul e i Thunder hanno vinto 104-100 contro i Rockets, portando la serie sul 3-3.

Una prestazione quella del numero 3 di OKC che non è passata inosservata agli addetti ai lavori, tra cui LeBron James. La prestazione di Paul, in aggiunta a quella di Gallinari (25 pt.-5rb.), che ha rimandato le sorti della serie a Gara 7.

CP3!!!!!!! Put some respect on his name and more! — LeBron James (@KingJames) September 1, 2020

Al termine della partita, Chris Paul ha voluto ricordare John Thompson Jr., il primo allenatore afroamericano a vincere un titolo NCAA, scomparso recentemente. Queste le parole di Paul a ESPN:

“Per prima cosa voglio porgere le mie condoglianze alla famiglia di John Thompson: era speciale. Il mio allenatore al college Mike Russell aveva sempre un asciugamano sulla spalla, un omaggio a Thompson: lo tiene ancora oggi”

CP3 shouts out John Thompson Jr. and his teammates after OKC's big Game 6 win. pic.twitter.com/H8udMemBjX — ESPN (@espn) September 1, 2020

Si deciderà a Gara 7 chi andrà a sfidare in semifinale i Los Angeles Lakers, una grande occasione per Chris Paul e i Thunder, pronti a dar battaglia per scrivere la storia:

“Non c’è niente di meglio che giocarci tutto all’ultima gara: abbiamo un’opportunità e voglia sfruttarla al meglio. Voglio che i ragazzi diano il 100%: abbiamo fatto una stagione memorabile, possiamo fare ancora di più. Non ci siamo arresi, abbiamo lottato fino alla fine: arrivati a questo punto devi crederci sempre, non puoi mollare”

"Ain't nothin' like it." CP3 already chomping at the bit for Game 7 🍿 pic.twitter.com/d95uOxORzw — SportsCenter (@SportsCenter) September 1, 2020

Un pensiero, infine, a tutti i giocatori che sono scesi in campo nonostante le proteste e la situazione legata al caso di Jacob Blake. Queste le parole di Chris Paul, sempre a ESPN:

“Devo fare i complimenti a tutti i giocatori per come si stanno comportando qui all’interno della bolla: con tutto quello che sta succedendo, si stanno comportando da veri uomini”

Appuntamento nella notte tra mercoledì e giovedì per vedere chi, tra OKC e Rockets, uscirà vincitore da questa epica serie.

