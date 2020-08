L’MVP delle finali NBA in carica ha chiuso la serie contro i Dallas Mavericks con quattro tiri consecutivi determinando il passaggio del turno dei suoi Clippers al secondo round dei Playoff NBA con una vittoria netta per 111-97 in Gara 6. Kawhi Leonard ha chiuso il match con 33 punti, 14 rimbalzi, 7 assist e 5 palle recuperate diventando il settimo giocatore ad avere 30 punti, 10 rimbalzi, 5 assist e 5 palle rubate in una partita di playoff, secondo quanto riportato da ESPN Stats & Info.

Kawhi è un fattore e i suoi compagni lo sanno bene. A partire da Paul George, il quale ha parlato così del talento ex Toronto:

“Kawhi è un fattore, sa quando deve fare il suo lavoro. Si è fatto avanti ogni volta che abbiamo avuto bisogno e ci ha trascinati alla vittoria di questa serie. Non potrei mai dirlo abbastanza: Kawhi è di una affidabilità incredibile. I suoi tempi di gioco sono magnifici, sa quando deve tirare e quando pensare ad altre soluzioni.”

Anche coach Doc Rivers ha parlato in maniera positiva del suo asso:

“Si capisce che era l’unico in questa squadra abituato a chiudere una serie Playoff. Era calmo, ci ha sostanzialmente trascinato. Durante le partite può capitare di perdere un parziale, ma abbiamo la fortuna di avere Kawhi in squadra. Sa gestire i compagni nel migliore dei modi: se gli avversari non lo raddoppiano, tira e segna; se invece è marcato sa come pescare i propri compagni.” “L’unica cosa che mi ha stupito di lui è questa: sapevo che fosse un passatore, sapevo fosse un buon passatore, ma non mi ero reso conto di quanto fosse un passatore d’élite in questa lega. E questo è qualcosa che non capisci di lui finché non lo alleni.”

Tanto calmo in campo, quanto fuori dal parquet, ma sempre ragionatore profondo. Come tutti, però, Leonard ha ammesso di aver faticato, a volte, nell’adattarsi all’ambiente della bolla:

“Assolutamente. Voglio dire, qui siamo in grado di vedere la nostra famiglia. Facciamo la stessa cosa ogni giorno. Non possiamo ‘allontanarci’ dal gioco. In questo caso i tuoi compagni di squadra sono la tua famiglia, quindi bisogna solo passare del tempo con loro, uscire con loro, ridere e scherzare e non prendere così sul serio questa situazione. Dobbiamo affrontare la bolla un giorno alla volta.”

E lui, un giorno alla volta, sta trascinando i Clippers ad una avventura ‘eccezionale’ in questo Playoff.

