Russell Westbrook riscrive un nuovo “record” NBA

Il ritorno di Russell WestBrook sui parquet della NBA non poteva che tornare sotto un auspicio migliore.

Dopo un’assenza forzata di 3 settimane a causa di un infortunio al quadricipite destro, l’ex MVP è sceso nuovamente in campo per una ventina di minuti, più che sufficienti per garantire agli Houston Rockets una vittoria contro gli Oklahoma City Thunder che potrebbe essere decisiva ai fini della serie, adesso nelle mani dei texani per 3-2.

A rendere più saporita questa vittoria però, non è tanto l’archiviazione dell’infortunio, quanto un dato particolarmente inusuale nelle statistiche di Russell WestBrook.

In una serata che dal punto di vista offensivo non ha lasciato molto da ricordare, il giocatore si è distinto per lo zero registrato nella casella delle palle perse.

Russell Westbrook didn't have a turnover in a game for the first time in over 4 years.

He went 338 consecutive games with at least 1, the longest streak since turnovers were first tracked in 1977-78, including playoffs.

(via @EliasSports) pic.twitter.com/TkuyEJvHlg

— SportsCenter (@SportsCenter) August 30, 2020