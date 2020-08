NBA, Infortunio per Russell Westbrook: problema al quadricipite per il play

È notizia di pochi minuti fa dell’infortunio al quadricipite della gamba destra per Russell Westbrook. Gli esami strumentali effettuati nelle scorse ore dal playmaker degli Houston Rockets, hanno di fatto evidenziato la lesione al muscolo che costringerà la stella ad un riposo forzato in questo finale di regular season. Westbrook verrà quindi rivalutato prima dell’inizio dei playoff in programma per la prossima settimana.

Non è chiaro quando l’ex MVP abbia subito l’infortunio, ma è stato tenuto fuori nelle ultime due partite, quelle del 6 e del 9 agosto, a causa di una contusione proprio alla gamba destra. Westbrook, all’interno della bolla di Orlando, sta viaggiando con una media di 24.3 punti, 7.8 assist, 6.3 rimbalzi e 1.3 palle rubate in quattro presenze.

I Rockets, impegnati in questi minuti nel match contro gli Indiana Pacers, sono attualmente quarti ad Ovest e vogliono assolutamente uscire vincitori dagli ultimi appuntamenti in regular season per proteggere gli assalti alla loro posizione.

Leggi Anche

Mercato NBA, i Boston Celtics rinnovano coach Brad Stevens

NBA, Joel Embiid torna in campo dopo l’infortunio

NBA, Nate McMillan prolungherà il suo contratto con i Pacers