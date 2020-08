Doc Rivers: “Non è compito della NBA risolvere i problemi del mondo”

In attesa del ritorno in campo della NBA dopo gli ultimi concitati giorni di sospensione dei Playoff, Doc Rivers è ritornato a parlare in pubblico dell’attuale situazione venutasi a creare.

Come riportato da Ohm Youngmisuk di ESPN, l’allenatore dei Los Angeles Clippers, oltre a complimentarsi per le decisioni raggiunte dalla lega, ha sottolineato come siano necessarie sempre ulteriori azioni al di fuori di essa, per poter pensare di giungere ad effettivi cambiamenti, duraturi nel tempo.

Non è compito della NBA risolvere i problemi del mondo. Casomai il suo dovere è esser una piccola parte del globo. I cambiamenti non avvengono mai repentinamente, e credo che i nostri giocatori l’abbiano compreso molto bene negli ultimi due giorni. Solo perché qualcosa non è successo, non significa che non possa accadere. Non bisogna arrendersi se il cambiamento non arriva subito, bisogna semplicemente continuare a premere e lavorare affinché si avveri.

Sempre Doc Rivers ha sottolineato come i suoi giocatori necessitassero di un momento per riflettere su quanto stava accadendo nelle strade.

Avevano bisogno di un momento per respirare, E così facendo sono riusciti a concentrarsi anche su quanto sta accadendo fuori. Sono riusciti a esprimere la loro voce a organizzarsi e capire che non si può fare tutto da soli ma che abbiamo tutti bisogno di aiuto per compiere certe azioni.

Nella giornata di venerdì, la NBA e l’associazione dei giocatori hanno comunicato la costituzione di un progetto comune di giustizia sociale, i cui obbiettivi saranno volti allo sviluppo di un maggiore impegno civico, alla promozione dell’accesso al voto, e a sostenere una generale riforma della polizia e della giustizia penale.

Dopo non aver giocato le partite del 26-28 agosto, i playoff NBA riprenderanno ufficialmente sabato 29 agosto.

