Con la vittoria maturata nella notte, i Los Angeles Lakers chiudono definitivamente la pratica Portland Trail Blazers, trascinati per l’ennesima volta da un LeBron James da record.

Con l’assenza di Damian Lillard, la stella NBA ha gioco facile per registrare una tripla doppia tuttaltro che dimenticabile per la storia della franchigia.

Grazie ai 36 punti, 10 rimbalzi e 10 assist messi a referto infatti, LeBron James è divenuto il primo giocatore dei Lakers a realizzare una tripla doppia con almeno 30 punti in una serie di Playoff dai tempi di James Worthy.

36 PTS

10 REB

10 AST

14-19 FG

