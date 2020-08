NBA, Westbrook segnalato come “esplosivo come sempre”: rientro vicino

Ogni giorno che passa è un giorno buono per rivedere Russell Westbrook in campo. Gli Houston Rockets sperano di riaverlo quanto prima per schierarlo sul parquet nella serie ferma in parità (2-2) contro gli Oklahoma City Thunder. Ebbene, sembrano esserci buone notizie sotto questo punto di vista: Westbrook ieri ha partecipato al suo primo scrimmage 5 vs 5 da quando ha sofferto l’infortunio al quadricipite destro durante il finale di regular season. La sua ultima presenza in campo è datata 11 agosto.

Secondo quanto riporta ESPN, il giocatore è stato vista in discreta forma e secondo una fonte anonima dei texani, Westbrook è stato etichettato come “esplosivo come sempre”. Le buone notizie non finiscono qui perché Kelly Iko di The Athletic ha aggiunto che il play, con tutta probabilità, sarà a disposizione per Gara 5 contro OKC, anche se il suo status non è ancora stato confermato dalla franchigia.

Westbrook, infatti, è attualmente elencato come “questionable” (in dubbio, ndr) per il prossimo appuntamento. Il Barba non vede l’ora di riaverlo in campo, così come coach Mike D’Antoni. I Thunder si stanno rivelando una spina nel fianco più problematica di quanto previsto. Riavere Russell sarebbe nuova linfa vitale per Houston.

