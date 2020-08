Mercato NBA, Jason Kidd vuole allenare i Philadelphia 76ers

Jason Kidd non vede l’ora di tornare ad essere capo allenatore di una squadra NBA. È questo quanto filtra dai media americani che hanno riportato l’estremo interessante dello stesso Kidd per la panchina dei Philadelphia 76ers. La franchigia della Pennsylvania sta per attivare la ricerca di un nuovo head coach dopo aver licenziato, qualche giorno fa, Brett Brown in seguito allo sweep ricevuto in questo primo turno di Playoff dai Boston Celtics.

Secondo quanto riporta il Philadelphia Inquirer, Kidd avrebbe già fatto presente il suo interessamento al front office della franchigia, rendendosi disponibile ad un colloquio per discutere del ‘processo’ di crescita che avvolge la squadra da ormai diverso tempo. L’ex play, attualmente assistant coach dei Los Angeles Lakers sotto Frank Vogel, in precedenza ha allenato Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, sviluppando giocatori giovani. Uno su tutti: Giannis Antetokounmpo. Kidd possiede un record da allenatore di 183-190.

I Nets ed i New York Knicks sembravano potessero essere due potenziali punti di atterraggio per JK, ma in questo momento nulla si è concretizzato. New York ha assunto Tom Thibodeau nelle scorse settimane, mentre Brooklyn non ha ancora deciso su chi puntare. Nelle ultime ore The Athletic ha riportato l’interesse dei Nets su Gregg Popovich. Il futuro di Jason Kidd, passa anche da sliding door di questo tipo.

