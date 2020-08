Playoff NBA 2020: ecco il nuovo calendario delle partite

Si è risolto abbastanza rapidamente lo strappo tra giocatori NBA e lega stessa. Dopo il boicottaggio di mercoledì scorso, gli atleti si sono ritrovati in un paio di meeting per discutere della ripresa dei Playoff 2020 con l’obiettivo di portare a termine una già travagliata stagione. Adam Silver si è così messo al lavoro per riprogrammare le partite non giocate in questi 3 giorni di riflessione forzata. Nella notte la lega ha quindi reso noto il nuovo calendario del primo turno e per la sfida di secondo turno tra Toronto Raptors e Boston Celtics.

Sabato 29 Agosto

GARA SQUADRE ORARIO 5 Bucks vs. Magic 21:30 5 Thunder vs. Rockets 00:30 5 Trail Blazers vs. Lakers 03.00

Domenica 30 agosto

GARA SQUADRE ORARIO 1 Raptors vs. Celtics 19.00 6 Clippers vs. Mavericks 21:30 6 Nuggets vs. Jazz 2:30

Lunedì 31 agosto

Se Gara 6 sarà necessaria per Bucks-Magic e Lakers-Blazers

GARA SQUADRE ORARIO 6 Bucks vs. Magic 22.00 6 Rockets vs. Thunder 00:30 6 Lakers vs. Blazers 3:00

Se Gara 6 sarà necessaria per Lakers-Blazers

GARA SQUADRE ORARIO 1 Heat vs. Bucks 22.00 6 Rockets vs. Thunder 00:30 6 Lakers vs. Blazers 3:00

Se Gara 6 sarà necessaria for Bucks-Magic

GARA SQUADRE ORARIO 6 Bucks vs. Magic 00:30 6 Rockets vs. Thunder 3:00

Se Gara 6 NON sarà necessaria for Bucks-Magic e Lakers-Blazers

GARA SQUADRE ORARIO 1 Heat vs. Bucks 00:30 6 Rockets vs. Thunder 3:00

Martedì 1 Settembre

Se Gara 7 sarà necessaria Clippers-Mavericks e Nuggets-Jazz

GARA SQUADRE ORARIO 2 Raptors vs. Celtics 21:00 7 Nuggets vs. Jazz 23:30 7 Clippers vs. Mavericks 2:30

Se Gara 7 sarà necessaria Clippers-Mavericks

GARA SQUADRE ORARIO 2 Raptors vs. Celtics 23:30 7 Clippers vs. Mavericks 2:30

Se Gara 7 sarà necessaria Nuggets-Jazz

GARA SQUADRE ORARIO 2 Raptors vs. Celtics 23:30 7 Nuggets vs. Jazz 2:30

Se Gara 7 NON sarà necessaria Clippers-Mavericks e Nuggets-Jazz

GARA SQUADRE ORARIO 2 Raptors vs. Celtics 23:30 1 Clippers vs. Jazz 2:30

