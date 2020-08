Mercato NBA, Woodson diventa assistant coach di Thibodeau ai New York Knicks

I New York Knicks stanno finalizzando gli accordi con Mike Woodson, Andy Greer e Dice Yoshimoto per la formazione del nuovo coaching staff della squadra sotto il nuovo capo allenatore, Tom Thibodeau. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, la franchigia avrebbe finalmente ultimato i colloqui per la composizione dello staff del nuovo head coach dei Knicks chiudendo un processo di selezione durato circa 1 mese.

Per Woodson si tratta di un ritorno nella Grande Mela poiché è stato capo allenatore dei Knicks dal 2011 al 2014, risultando anche essere l’ultimo head coach ad aver guidato la squadra ai Playoff NBA. Il suo record in 3 stagioni in quel di Manhattan è stato di 109-79. Woodson ha trascorso quattro delle ultime cinque annate come assistente di coach Doc Rivers ai Los Angeles Clippers.

Sia Greer che Yoshimoto hanno invece già lavorato sotto Thibodeau durante le sue precedenti avventure con Chicago Bulls e Minnesota Timberwolves.

