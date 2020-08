NBA, Kristaps Porzingis non ce la fa: salta Gara 5 contro i Clippers

I Dallas Mavericks non potranno contare per l’ennesima volta su Kristaps Porzingis. È questo il referto finale dei medici della compagine texana i quali hanno deciso – in comune accordo con il giocatore – di far osservare ancora qualche giorno di stop al lettone. Troppo forte il dolore al ginocchio destro, infortunio accusato nel precedente appuntamento dopo aver fatto faville in Gara 2 e Gara 3 segnando rispettivamente 23 e 34 punti.

I Mavericks, ovviamente, si affideranno totalmente a Luka Doncic, autore di diverse prestazioni monstre, culminate con la tripla doppia in Gara 4 da 40+ punti e l’ormai famoso game winner in buzzer beater. La serie contro i Los Angeles Clippers è totalmente aperta e Dallas vuole regalarsi una nuova vittoria per arrivare in Gara 6 a giocarsi il passaggio del turno. Ancora da definire, peraltro, l’eventuale avversaria che uscirà dalla sfida tra Utah Jazz e Denver Nuggets.

Leggi Anche

Playoff NBA, super LeBron e Giannis! Vittorie anche per Heat e OKC

NBA, i Raptors perdono pezzi: fuori Lowry

NBA, nuovo coach Nets: Kyrie e KD spingono per Popovich o Lue