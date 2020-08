NBA, nuovo coach Nets: Kyrie e KD spingono per Popovich o Lue

I Brooklyn Nets hanno ufficialmente chiuso la loro stagione 2019/2020 stanotte. Sconfitti per la quarta volta dai Toronto Raptors, i ragazzi momentaneamente allenati da coach Vaughn hanno dato risposte soddisfacenti in ottica 2021.

Brooklyn ha infatti vissuto un’annata di transizione. Dopo la faraonica campagna acquisti dell’estate scorsa, che ha li ha visti firmare due stelle del calibro di Kevin Durant e Kyrie Irving, i Nets hanno dovuto innanzitutto rinunciare al primo, out dopo il grave infortunio delle scorse Finals. E anche Kyrie ha dovuto porre fine anzitempo alla sua stagione. Nonostante lo sweep subito dai canadesi, i Nets hanno mostrato tanta combattività. Tutto di guadagnato in vista della prossima stagione, che però è ancora segnata da un grande interrogativo: chi sarà il coach?

Brooklyn si è separata da coach Atkinson, che tanto di buono aveva creato nelle scorse stagioni. La scelta sarebbe derivata, secondo alcune voci, dal parere delle due neo-arrivate stelle. E proprio le due stelle adesso vorrebbero che la panchina venisse occupata da un profilo di alto livello.

Irving e Durant starebbero spingendo per due nomi in particolare: quelli di Gregg Popovich e di Tyronn Lue.

I Nets potrebbero sfruttare i legami che già hanno con San Antonio per tentare di portare via Pop dalla sua storica casa. Il GM Sean Marks ha giocato un paio di stagioni con gli Speroni, prima di fare da assistente proprio a Popovich. E l’ex Thiago Splitter è adesso impegnato nello staff tecnico dei newyorkesi.

Lue invece è attualmente impegnato con i Los Angeles Clippers da assistant coach di Doc Rivers. Presumibilmente, il suo profilo attrae le due superstar per i pochi dettami tattici impartiti e per la tanta libertà lasciata ai propri migliori giocatori: vedi titolo 2016 dei Cleveland Cavaliers.

