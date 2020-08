NBA, i Raptors perdono pezzi: fuori Lowry

I Toronto Raptors hanno annunciato l’infortunio del sei-volte All Star, Kyle Lowry. Come riportato dai medici della squadra, il playmaker, campione NBA in carica, ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra.

Non ci sono ancora date per quanto riguarda il suo rientro; l’infortunio è stato sofferto durante il primo quarto di Gara 4 contro i Brooklyn Nets, partita che ha concluso lo sweep da parte dei Raptors, e proietta Toronto al secondo turno, in cui sfiderà i Boston Celtics.

Durante un’azione di gioco, il playmaker è andato a contatto con Chris Chiozza, causando la distorsione. Dopo essersi fermato, Lowry ha provato a camminare e rimanere in campo dopo la fine del timeout, ma il dolore era troppo forte e ha dovuto fermare di nuovo il gioco con un fallo intenzionale. Dopo di ciò si è recato direttamente negli spogliatoi senza fermarsi in panchina per assistere alla facile vittoria dei suoi.

Kyle Lowry ha giocato quest’anno una delle sue migliori regular season di sempre, viaggiando su medie di 19,4 punti, 7.5 assist, 5 rimbalzi e 1.4 palle rubate a partita. A trentaquattro anni, è un elemento chiave nei Raptors di Nick Nurse, nominato coach dell’anno grazie al gioco della sua squadra, nominata seconda miglior difesa dell’intera lega.

La squadra e l’allenatore sperano nel ritorno di uno dei simboli di Toronto, in squadra sin dalla ricostruzione avvenuta nel 2012, e quest’anno, dopo la vittoria dell’anno scorso, i Raptors si ripropongono come contendenti al titolo.

Nick Nurse comunque, ha sottolineato che un infortunio può capitare, e che nonostante vorrebbe poter contare su uno dei suoi titolari, si fida comunque dei giocatori all’interno del suo roster.

Leggi Anche

NBA, Magic: Aaron Gordon out anche in Gara 4

Le reazioni dei giocatori NBA alla prestazione di Luka Doncic

NBA, Harrell si scusa con Luka Doncic