NBA, La risonanza magnetica di Damian Lillard è stata ‘inconcludente’

Nella mattinata di oggi, Damian Lillard si è immediatamente sottoposto a risonanza magnetica al ginocchio destro dopo l’infortunio accusato durante la gara della notte contro i Los Angeles Lakers. Ebbene, gli esami strumentali del caso sono risultati ‘inconcludenti’. I Portland Trail Blazers hanno quindi comunicato che il play si sottoporrà a una seconda risonanza nel pomeriggio americano (verso sera italiana, ndr).

Come detto, Lillard aveva abbandonato la partita contro i gialloviola in Gara 4, uscendo dal parquet zoppicando dopo un movimento innaturale dell’arto inferiore. Il giocatore non aveva poi fatto più rientro in campo. Il rischio, per la compagine dell’Oregon, è quella di doversi privare per il resto della serie della sua stella più luminosa. Sarebbero guai grossi per la squadra di coach Stotts che nell’ultima partita ha ceduto senza mezzi termini di fronte alla strapotenza di LeBron James & co.

Gara 5 verrà giocata nella nottata tra mercoledì e giovedì, in una sfida da dentro o fuori per i Trail Blazers. I californiani, invece, cercheranno di mettere in cascina l’accesso al secondo turno di questi Playoff NBA 2020: ad attenderli la vincente tra Houston Rockets ed Oklahoma City Thunder.

