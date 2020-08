Playoff NBA, super LeBron e Giannis! Vittorie anche per Heat e OKC

Orlando Magic 106-121 Milwaukee Bucks (Milwaukee conduce la serie per 3 a 1)

Potete trovare qui un riassunto più dettagliato.

I Milwaukee Bucks superano, non senza qualche difficoltà, gli Orlando Magic in una Gara 4 combattuta almeno fino a metà dell’ultimo quarto. La compagine di Giannis Antetokounmpo, con questa vittoria, si porta sul 3-1 nella serie avvicinandosi alla qualificazione al secondo turno. Orlando rimane vicina agli avversari fino a 4 minuti dalla fine, quando finisce la benzina e deve cedere alla potenza offensiva avversaria. Migliore della partita dei Magic Nikola Vucevic, il quale mette a referto una doppia doppia da 31 punti + 11 rimbalzi, oltre a 7 assist serviti ai compagni. Dall’altra parte il solito grandissimo Giannis Antetokounmpo ne segna anche lui 31, a cui aggiunge anche 15 rimbalzi e 8 assist. Middleton fino all’inizio dell’ultimo quarto di gioco tira un 2/10 dal campo, ma poi prende fiducia e migliora nel suo rendimento, finendo la serata con 21 punti e 10 rimbalzi, e una percentuale dal campo del 36.8%.

Oklahoma City Thunder 117-114 Houston Rockets (Serie sul 2-2)

OKC inizia subito forte portandosi avanti di 8 punti dopo pochi minuti di gioco. Dall’altra parte del campo però i Rockets non ci stanno e, già alla fine del primo quarto, si riportano avanti di un paio di lunghezze. Dopo un secondo quarto dominato sempre dalla franchigia texana i Thunder riescono a riportarsi sul pareggio prima di entrare negli spogliatoi. Ma, ad inizio terzo quarto, l’inerzia della partita si trova tutta nelle mani di Houston, che si ritrova sul 83-69 dopo neanche 6 minuti. L’attacco di OKC soffre terribilmente, senza segnare per più di 3 minuti.

Ma, dopo il canestro di CP3, parte la ripartenza e, già alla fine del terzo quarto, il punteggio è di nuovo in parità. In un finale molto tirato i giocatori di Oklahoma sono molto bravi a rubare palla ad Harden per segnare due punti prima e segnare i tiri liberi per rimanere in vantaggio poi. Non serve a niente la tripla allo scadere di Danuel House.

Migliori della partita dei Thunder Chris Paul e Dennis Schroder. Il veterano NBA (26 punti e 6 rimbalzi per lui ieri sera) si fa trovare pronto quando servono canestri importanti, mentre il sesto uomo tedesco mette a tabellino cifre importanti (30 punti con un 10/16 dal campo). Dall’altra parte non basta un Harden da doppia doppia (32 punti + 15 assist).