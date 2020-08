NBA, Lowry dovrà fare una risonanza dopo l’infortunio

Nella gara 4 della serie Playoff tra Raptors e Nets giocata nella notte italiana Kyle Lowry è uscito dal campo per un infortunio. La stella di Toronto, durante il primo tempo della partita, ha pestato con il piede sinistro il piede di Chris Chiozza. L’ Head Coach dei Raptors Nick Nurse, fresco vincitore del premio di Allenatore dell’anno, non lo ha più messo in campo fino alla fine dei 48 minuti di gioco.

Kyle Lowry has left the floor after getting his feet tangled with Chris Chiozza 😬 pic.twitter.com/QEdMYxlUoA — TSN (@TSN_Sports) August 23, 2020

La franchigia ha poi annunciato che Lowry, poco dopo l’infortunio, ha anche lasciato l’arena dove si giocava la partita per sottoporsi ai primi controlli. Josh Lewenberg, reporter NBA dei Raptors per TSN, ha aggiunto le dichiarazioni di Nick Nurse, il quale ha affermato che Lowry si sottoporrà a una risonanza magnetica per controllare gli archi plantari del piede sinistro, e non la caviglia come molti avevano pensato.

Nick Nurse clarifies, Lowry is getting an MRI on the arch of his left foot, not the ankle. — Josh Lewenberg (@JLew1050) August 24, 2020

In gara 4 contro i Nets Kyle Lowry ha messo a referto 2 punti, 3 assist, 2 rimbalzi, 1 palla rubata e 1 stoppata prima di uscire per l’infortunio rimediato con Chiozza. Nelle prime tre partite di Playoff il sei volte All Star ha viaggiato a 16 punti, 5 assist e 8,7 rimbalzi di media a partita. In regular season le medie erano ancora migliori: nelle 58 partite giocate Lowry aveva di media 19,4 punti, 7,5 assist e 5 rimbalzi ad allacciata di scarpe. Un’altra grande dote della stella dei Raptors è quella di “sacrificarsi” per prendere sfondamento in difesa. In regular season Kyle ha preso 0.59 sfondamenti a partita, ed è secondo in questa particolare classifica.

Per i Toronto Raptors, con la vittoria in gara 4 per 150 a 122, la serie di Playoff contro i Nets è già conclusa. La franchigia canadese inoltre sa già chi sarà il suo avversario nelle semifinali di conference: dovranno infatti affrontare i Boston Celtics, terzo seed a Est, i quali hanno liquidato i Sixers in 4 partite.

