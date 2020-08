NBA, Harrell si scusa con Luka Doncic

Montrezl Harrell, giocatore dei Los Angeles Clippers, si è scusato con Doncic prima di gara 4 per le parole dette durante la precedente sfida.

Montrezl Harrell apologized to Luka Doncic pregame for comments he made about Doncic in Game 3. pic.twitter.com/L9Ej5I3AmO

Durante gara 3 Harrell, dopo aver segnato un canestro, era tornato in difesa insultando apertamente Doncic con delle frasi razziste. Poco dopo la stella dei Mavericks lo aveva spinto facendolo cadere a terra, urlandogli poi: “Stop flopping, stop flopping”. Domenica Doc Rivers, head coach dei Clippers, ha detto a Sport Illustrated di aver parlato dell’accaduto con Harrell:

“Bisogna essere attenti e prudenti. Stavano parlando entrambi. Non penso che Luka abbia detto qualcosa di razzista ma stava comunque insultando. Lo stavano facendo entrambi. Era una partita molto emotiva, quasi una partita da playground qui nei Playoff. Gli ho detto: ‘Hey, non penso che le tue frasi avessero un significato razzista’. Lui ha detto ‘White Boy’, ma non penso ci fosse un significato razzista in quelle sue parole. Ma noi siamo qui, in un momento molto particolare, e dobbiamo essere attenti. Trez è stato proprio il primo a dire: ‘Non volevo essere razzista con ciò che ho detto’. E io gli ho risposto che non importava, perché la gente pensa proprio questo… e quindi fai la cosa giusta”