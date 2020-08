Negli scorsi giorni il buon Paul George è stato pubblicamente criticato da Charles Barkley per il suo cattivo approccio a questi Playoff NBA 2020. Stiamo parlando di un giocatore che nelle ultime 3 partite contro Dallas ha tirato in maniera pessima: 10 su 47 dal campo e 4 su 25 oltre l’arco. In Gara 4 George era atteso al riscatto, ma la guardia dei Clippers ha sofferto ancora una volta terminando con 9 punti a referto e 3 su 14 al tiro.

Con la serie che ora si trova – in maniera abbastanza sorprendente – sul 2-2, l’ex stella di Indiana ha detto che il suo crollo offensivo è stato un fattore significativo per il mancato vantaggio dei suoi su Dallas:

“Ad essere onesti, col senno di poi, se avessi tirato meglio, oggi questa serie sarebbe stata molto diversa. I tiri che sto prendendo sono quelli che mi aspetto di segnare, non sto forzando in alcun modo. Semplicemente, in questo momento non mi stanno entrando alcuni canestri. Non credo di avere problemi dal punto di vista della fiducia personale. Devo semplicemente continuare a tirare con convinzione finché non vedrò il pallone nella retina con continuità. Sto solo aspettando questo momento.”

Per George, l’occasione buona è certamente Gara 5 in programma nella notte tra martedì e mercoledì. Ora, per lui e per i Clippers, è vietato sbagliare.

