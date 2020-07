Con la NBA alle porte, tutti i giocatori stanno lavorando per trovare le motivazioni giuste ed entrare nel giusto mood. Tra questi c’è anche Kyle Lowry, attuale campione in carica con i suoi Toronto Raptors.

In un’intervista concessa a The Athletic, il numero 7 Raptors ha parlato degli obiettivi della squadra.

Kyle Lowry spoke to ⁦@TheAthleticNBA⁩ after talking the Blazers and refs’ ears off last night. Here’s what he had to say https://t.co/6AZN15eLbd

— Joe Vardon (@joevardon) July 27, 2020