NBA, Fred VanVleet sicuro: “Toronto difenderà il titolo!”

Se dovesse ripartire la stagione, i Toronto Raptors difenderanno certamente il loro titolo, parole di Fred VanVleet. Il playmaker, infatti, nelle scorse ore ha rilasciato una intervista ai microfoni di ESPN, parlando della voglia dei canadesi di difendere lo storico titolo NBA conquistato lo scorso giugno. Queste le parole di VanVleet il quale è partito da una semplice convinzione, ossia dalla presenza del ‘core’ della squadra ancora presente in roster nonostante gli addii di Kawhi Leonard e Danny Green:

“Fa parte del motivo per cui tutti vogliamo tornare, almeno dal nostro punto di vista. L’anno scorso sapevamo di avere buone possibilità di arrivare il titolo, buone come chiunque altro, e poi di poter tornare a combattere in questa stagione per difenderlo anche dopo aver perso Kawhi e Danny. Quest’anno stavamo semplicemente cercando di superare la regular season per vedere cosa eravamo poi in grado di fare durante i playoff “.

“L’anno scorso eravamo davvero carichi di poter entrare nella postseason e la stessa sensazione la sto sentendo con la squadra di oggi: siamo entusiasti di poter metterci alla prova ancora una volta nei playoff poiché abbiamo lo stesso gruppo di un anno fa e, quindi, le nostre possibilità di poter far bene ritengo siano ancora buone. Quando e se torneremo a giocare, noi saremo pronti.”