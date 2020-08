Playoff NBA: Mitchell da record, Doncic di più! Boston-Toronto, è già semifinale

Los Angeles Clippers 133-135 Dallas Mavericks [OT] (Serie sul 2-2)

Difficile trovare le parole adatte per descrivere ciò che è successo nella sfida di Gara 4 tra Clippers e Mavericks. Difficile anche solo credere che un giocatore di 21 anni, alla sua prima esperienza nei Playoff NBA, potesse essere in grado di dominare in lungo e in largo contro una delle squadre più quotate per la vittoria finale. Ma Luka Doncic esiste ed è da credere che farà sognare per tanto, tanto tempo.

Il pre-partita vive proprio della situazione fisica dello sloveno, ancora in game-time decision. Alla fine Doncic è della sfida. Il suo inizio non è scintillante: qualche palla persa di troppo e un fallo tecnico lo rendono nervoso, e i Clippers ne approfittano.

I ragazzi di coach Rivers, nonostante un’altra pessima serata al tiro di George (che sta diventando un serio problema), riescono a toccare il +21. È qui che lo sloveno si sveglia e trascina i suoi, peraltro privi di Porzingis, grazie a un parziale di 16-0 nel terzo quarto. La partita è accesissima nel quarto periodo, quando le squadre si scambiano triple su triple. Importante quella di Leonard, che aveva portato i Clippers avanti 119-117 a 1:56 dalla fine della partita. Dallas rimonta ma Lou Williams pareggia a 121 con due tiri liberi. Le ultime occasioni di segnare, da una parte e dall’altra, sono sprecate. Si va all’overtime.

Overtime ricco di cambi di lead (ben otto). Overtime deciso da quel fenomeno col numero 77, che chiude a 43 punti, 17 rimbalzi e 13 assist. Clamoroso.

LUKA CALLED GAME pic.twitter.com/g7URYgcAoE — Dallas Mavericks (@dallasmavs) August 23, 2020

Boston Celtics 110-106 Philadelphia 76ers (Celtics vincono la serie 4-0)

