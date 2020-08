NBA, Eric Gordon avverte: “Dobbiamo contenere Chris Paul”

Una delle sfide più interessanti del primo turno dei playoff è sicuramente quella che vede contrapposti gli Houston Rockets agli Oklahoma City Thunder. Il leader dei Thunder Chris Paul ha disputato una stagione eccezionale.

Per questo l’ex compagno di squadra di Paul, Eric Gordon, ritiene che la chiave per sbloccare la serie consista proprio nel limitare le giocate del play. Gordon che a causa dell’assenza di Russell Westbrook dovrà marcare Paul, si è così espresso a Ben DuBose di Usa Sports Today:

La guardia ha poi aggiunto:

“Dobbiamo marcarlo assiduamente e mettergli pressione. È un ottimo tiratore e non bisogna concedergli alcun spazio. Come ho già affermato in precedenza, non voglio che la sua intelligenza prenda il sopravvento sulla partita.”