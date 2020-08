NBA, Jimmy Butler sulla rivalità con TJ Warren: “È una cosa passata”

Amanti delle faide, dei litigi, degli scontri al limite del consentito, potreste rimanere delusi. Quella che è stata una delle accese rivalità di questa stagione potrebbe smettere di esistere proprio sul più bello.

In tanti, all’ufficialità dell’incrocio in post-season tra Indiana Pacers e Miami Heat avranno esultato all’idea di rivedere (almeno) altre quattro partite in cui TJ Warren e Jimmy Butler se le sarebbero date di santa ragione.

Lo stesso Jimmy però, dopo aver a lungo soffiato sul fuoco della rivalità, ha deciso di seppellire l’ascia di guerra. Proprio sul più bello, proprio alla vigilia dei Playoff:

“A me interessa solo giocare a basket. Scendere in campo e giocare al meglio delle mie possibilità. Per questo gli Heat mi hanno preso” “Non sono preoccupato per alcun match-up. È finita, è una cosa morta, una cosa che passerà. Tutti vogliono parlarne ma il mio compito non è giocare contro TJ Warren, ma contro gli Indiana Pacers. Il mio compito è aiutare i Miami Heat a batterli”

Le tensioni tra i due risalgono allo scorso 8 gennaio quando, nella seconda sfida stagionale tra Pacers e Heat, i due si scambiarono diversi colpi proibiti prima di venire espulsi entrambi:

Jimmy Butler and T. J. Warren exchange words at Bankers Life Fieldhouse, eventually leading to Warren's ejection.#HEATTwitter #NBA pic.twitter.com/sDoLKEi3tn — FOX Sports Florida & Sun (@FOXSportsFL) January 9, 2020

Dal canto suo, anche TJ Warren sembra considerare i diverbi con Butler “acqua passata”:

“Fa parte del gioco e, quando giochi ad un livello così alto, succede di sfidare altra gente che vuole vincere quanto te. È la natura del basket”

Amanti delle faide, rischiate di rimanere delusi. Anche se, quando si tratta di atteggiamenti provocatori, non scommetteremmo contro Jimmy Butler…

