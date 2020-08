Perché la stanza di Anthony Davis è diventata il punto di ritrovo dei suoi compagni

Come nelle più belle gite liceali, la stanza di Anthony Davis sembra essere diventata il punto di ritrovo dei suoi compagni all’interno della bolla di Orlando. A confessarlo è stato lo stesso lungo dei Los Angeles Lakers il quale ha spiegato come mai LeBron James & co. bazzichino spesso all’interno del ‘rifugio sicuro’ di Davis. Secondo quanto si apprende la squadra ha usato la stanza di Davis per guardare diverse popolari battaglie rap “Verzuz” tra Snoop Dogg e DMX, così come 2 Chainz e Rick Ross, e per organizzare anche un torneo di Madden.

Queste le parole di AD rilasciate a Chris Haynes di Yahoo Sports:

“Sono uno dei pochi che ha una suite qui dentro e sono il ‘tech guy’ della compagnia che sa come configurare tutti i dispositivi e collegarli alla TV. LeBron [James] è un grande fan di Snoop Dogg e anche un grande fan di DMX. È iniziato con questa cosa e poi abbiamo continuato a ritrovarci qui.”

Nel frattempo, con i playoff NBA alla porta, ci sono alcuni coach che stanno chiedendo ai propri giocatori di astenersi dal fraternizzare con i loro avversari, poiché sembra che in diverse occasioni anche altri atleti si siano uniti per ‘far serata’ insieme ad altre squadre.

