NBA: Butler vince il duello con Warren e poi lo trolla su Instagram

La sfida di questa notte tra Miami Heat e Indiana Pacers era attesa da diverso tempo. E no, non perché le due squadre sono rispettivamente quarta e quinta forza della Eastern Conference. Il motivo principale di interesse della sfida era il duello tra Jimmy Butler e TJ Warren.

La faida tra i due giocatori è nata l’8 gennaio scorso, quando i due si scambiarono, oltre che diversi colpi proibiti, applausi sarcastici, baci a distanza (ancora più sarcastici) e diti medi.

Il duello ha acquisito ancor più interesse viste le incredibili partite giocate ad Orlando da TJ Warren. Il giocatore dei Pacers, nella bolla, stava tenendo medie di 34.8 punti con uno straordinario 61% dal campo e 56% dalla linea dei 3 punti.

La sfida contro Miami, però, non è andata come sperato. Indiana ha perso, TJ ha tirato con un misero 5 su 14 per 12 punti complessivi. Nel post-partita si è espresso così:

“Sono scesi in campo aggressivi e hanno segnato diversi tiri. Sono una squadra ben allenata, fanno sul serio”

Le difficoltà di stanotte di Warren sono da ricercare nell’aspra difesa su di lui. Ovviamente, ad opera di Jimmy Butler. Senza alcun rancore personale, Butler ha marcato Warren per ben 25 possessi, concedendogli solo 2 punti, con un canestro su tre tentativi. Nell’immediato dopo partita ha poi postato questo video su Instagram, ancora senza alcun rancore personale nei confronti dell’avversario:

Leggi anche:

Risultati della notte

Devin Booker sul momento magico dei Suns: “Ci stiamo divertendo”

Carmelo Anthony: “Adesso sono in pace con me stesso”