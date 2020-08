NBA, Ben Simmons operato: rischia di stare fuori tutta la stagione

La sfortuna colpisce ancora i Philadelphia 76ers. Dopo aver perso Joel Embiid (problema alla caviglia sinistra, ndr), la compagine allenata da Brett Brown deve fare i conti anche con l’infortunio di Ben Simmons, stella di Phila che negli scorsi giorni si è fatto male alla rotula del ginocchio sinistro dopo aver catturato un rimbalzo offensivo. Ebbene, l’australiano è uscito dalla bolla per essere sottoposto ad un intervento chirurgico volto alla rimozione di una massa all’interno del ginocchio stesso. Operazione andata a buon fine ma che costringerà il giocatore ad uno stop forzato.

Secondo quanto riferito dallo staff medico di Philadelphia, Simmons dovrà sicuramente rimanere ai box per le prossime due settimane, dopodiché verrà rivalutato per capire se potrà tornare sul parquet e riprendere l’attività fisica. Il problema, chiaramente, è che tra meno di una settimana cominceranno i Playoff NBA e Philadelphia ha disperatamente bisogno di avere tutte le sue stelle in campo per poter lottare fino in fondo.

Il rischio che Simmons possa saltare il resto della stagione c’è, ma molto dipenderà dalla forza dei 76ers nell’allungare il proprio cammino in postseason in attesa di capire se potranno riavere la propria ala. Simmons nel corso della stagione ha viaggiato con una media di 16.4 punti, 8 assist e 7.8 rimbalzi a partita. L’australiano è considerato anche uno dei migliori difensori della squadra, classificandosi al primo posto nella lega con 2.1 palle rubate a partita. Non uno qualunque.

