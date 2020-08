Devin Booker risponde sul suo futuro in NBA

Ieri Draymond Green aveva detto che avrebbe voluto vedere Devin Booker in un’altra squadra. Secondo sempre l’ala grande dei Golden State Warriors, Phoenix non è il posto migliore per la carriera di Devin. Infatti da quando Booker milita nelle fila dei Suns, la franchigia dell’Arizona non è mai riuscita ad attrezzarsi in maniera sufficiente per poter partecipare alla postseason.

La risposta della stella dei Suns non si è fatta attendere. Infatti dopo aver battuto i Miami Heat nella notte – vincendo così tutte le gare disputate finora nella bolla e tenendo ancora vive le speranze per i playoff – ha risposto al giocatore degli Warriors, chiarendo come sia pronto a giurare amore alla compagine dell’Arizona. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Nick Friedell di ESPN:

“Fin da quando sono a Phoenix, non abbiamo avuto molto successo, ma il tifo lo abbiamo sempre avuto. Dobbiamo dare qualcosa ai nostri fan. Abbiamo il dovere di vincere per i nostri tifosi e per la nostra società. È passato molto tempo per noi dall’ultima partecipazione ai Playoff e penso che ora abbiamo una grandissima opportunità, qui nella bolla.”

Nessuno si aspettava che i Suns sarebbero potuti entrare nella corsa ai playoff. I Suns sono ancora l’unica squadra imbattuta nella bolla e il sogno di raggiungere il nono posto o l’ottavo, per poter disputare il play-in tournament è possibile.

