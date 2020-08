NBA, Devin Booker sul momento magico dei Suns: “È il nostro punto di svolta”

I Phoenix Suns hanno battuto nella notte i Miami Heat, rimanendo l’unica squadra imbattuta dalla ripresa della stagione NBA nella bolla di Orlando. Secondo Devin Booker, star della squadra, questo potrebbe essere il punto di svolta per l’intera franchigia.

“Penso sia il nostro punto di svolta: abbiamo già avuto dei momenti in stagione dove abbiamo giocato davvero molto bene. Ma siamo comunque una squadra giovane e quindi è normale avere degli alti e bassi. Penso che sarà molto importante, come crescita, se riusciremo a rimanere in questa forma, credendo nei nostri concetti, sia in difesa che in attacco”.

“Essere un team vincente è qualcosa che dobbiamo ai nostri fans, che sono sempre stati presenti per noi, anche nei momenti difficili. È passato molto tempo da quando i Suns sono stati una squadra competitivi, e per noi giocare in questa ripresa della stagione nella ‘bolla’ è davvero una grandissima opportunità”.