In attesa di conoscere il vincitore di questo lunghissimo campionato, Charles Barkley avrebbe già individuato la contendente più accreditata per la prossima stagione.

Secondo l’ex MVP infatti, la franchigia più accreditata sarebbe Golden State, per una serie di fattori che la vorrebbero in una posizione di forza rispetto alle avversarie.

Penso che disporranno di un enorme vantaggio rispetto alle altre contendenti, perché avranno la possibilità di riposarsi e recuperare Klay Thompson e Steph Curry al meglio della loro forma. Avranno inoltre Andrew Wiggins e riceveranno una scelta alta dalla prossima lottery. Le sue avversarie più accreditate al titolo invece, saranno ancora logorate da questa stagione. Penso che gli Warriors avranno un enorme vantaggio nella prossima stagione. Il loro impatto sarà immediato.

Le dichiarazioni di Charles Barkley rispecchiano le opinioni dei tifosi e della dirigenza della franchigia, che dopo questa sfortunata parentesi stagionale, sperano fin dal prossimo anno di ritornare a competere per le posizioni di vertice della NBA.

Oltre al recupero degli Splash Brothers, la franchigia attende con ansia gli esiti della prossima lottery, quando deciderà se mantenere la propria scelta per un giovane di valore o se sacrificarla in uno scambio, per una stella pronta a fornire il proprio contributo fin da subito alla causa Warriors.

Leggi anche:

Risultati NBA: giornata in ufficio per T. J. Warren con i Lakers, Doncic mostruoso contro Giannis, qualcuno fermi i Suns!

NBA, Oladipo sul momento di TJ Warren: “È su un altro pianeta”

NBA, Devin Booker sul momento magico dei Suns: “È il nostro punto di svolta”