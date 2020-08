NBA, Draymond Green vorrebbe Devin Booker lontano da Phoenix

L’ala dei Golden State Warriors non crede che i Phoenix Suns siano il posto giusto per Devin Booker e la sua carriera.

“Book sta giocando bene, e anche Phoenix, ma qualcuno porti il mio uomo lontano da lì. Non è buono per lui, e non è buono per la sua carriera. Deve andare in un posto dove possa giocare sempre del buon basket, e soprattutto vincere.”