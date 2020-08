La NBA ci pensa: la prossima stagione inizierà quando torneranno i tifosi

La NBA potrebbe decidere di posticipare la data di inizio prevista per la stagione 2020-21. È questa l’ultima voce rilanciata da Adrian Wojnarowski, famoso insider di ESPN. Adam Silver, commissioner della lega, vorrebbe infatti prendere tempo prima di ufficializzare una data di ripartenza certa per la prossima regular season.

L’intenzione di Silver sarebbe quella di cominciare la stagione solamente con la presenza dei tifosi all’interno delle arene NBA, poiché la loro assenza peserebbe in maniera importante nei bilanci delle 30 franchigie partecipanti al campionato. La verità, però, è che gli Stati Uniti stanno ancora vivendo un periodo critico nella lotta al Coronavirus e la speranza, per il prossimo anno, è quella di trovare un vaccino in grado di ristabilire la situazione.

La lega parrebbe considerare il Martin Luther King Jr. Day (18 gennaio, ndr) come una potenziale data per la serata di apertura, mentre febbraio e marzo sono i mesi in cui si vedrebbe finalmente il rientro dei tifosi negli stadi NBA. Con le finali NBA di questa stagione programmate fino al 12 ottobre, l’attuale data di inizio prevista per quella 2020-21 – ossia l’1 dicembre prossimo – costringerebbe i giocatori squadre che parteciperanno alle NBA Finals ad un solo mese di riposo prima dell’inizio del nuovo training camp.

La scorso giugno, lo ricordiamo, il buon Woj aveva chiarito come la lega fosse contraria a posticipare troppo l’inizio della prossima stagione per paura di entrare in conflitto con le Olimpiadi di Tokyo della prossima estate.

